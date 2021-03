Guy Parmelin è in ticino. Il presidente della Confederazione, in mattinata, ha visitato il nuovo campus USI/SUPSI a Lugano. Quindi, ha incontrato il presidente del Consiglio di Stato ticinese Norman Gobbi che, soprattutto in questi giorni, ha indirizzato delle critiche più o meno velate a Berna in merito a misure e mancati allentamenti. Segui con noi l’infopoint organizzato a Palazzo Civico.

L’ARRIVO DI GUY PARMELIN A PALAZZO CIVICO

LA DIRETTA

A Marco Borradori, sindaco di Lugano, è stato affidato il saluto introduttivo. «Saluto il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, il presidente del Consiglio di Stato, Norman Gobbi, e tutti i presenti. È un grande piacere avervi qui. È un segnale concreto della presenza della Confederazione e del Cantone. La speranza è di lasciarci alle spalle non solo l’inverno, ma la situazione in cui ci troviamo. Speriamo di poter aprire le porte a una nuova stagione. Da oggi, i giovani, possono guardare al futuro anche grazie al nuovo campus USI/SUPSI di Viganello. Inaugurato proprio da Guy Parmelin che ringrazio. Un fiore all’occhiello, un luogo di innovazione e incontro. Di discipline e persone». Incontro di vedute, anche. «Fra Ticino e Berna ci sono state differenze, come è normale, ma c’è soprattutto la volontà di uscire assieme da questa crisi. Io dico grazie al Consiglio federale, che ha un compito difficilissimo. Decidere è anche scontentare, ma è importante che il Consiglio federale dia, assieme ai suoi esperti, la direzione». E ancora: «Ai giovani, in conclusione, dico di non dare sfogo alla violenza. Ma di tenere duro, di avere fiducia, perché ci sono dei segnali che la Svizzera lancia alla popolazione più giovane. Fiducia e fede nelle istituzioni, dunque. Questa è la mia speranza, al di là delle difficoltà. Siamo vicini a una soluzione. I vaccini sono la luce in fondo al tunnel: vale la pena aspettare, tenere duro, crederci. Se i ragazzi non ce la fanno, le famiglie si alzino in piedi e spieghino ai loro figli le direttive che ci hanno reso grandi come Paese».

«Segno di coesione nazionale»

«Benvenuto in Ticino» le parole di Norman Gobbi rivolte a Guy Parmelin. «La sua presenza è un segno di coesione nazionale». Il federalismo, a detta del presidente del Consiglio di Stato, non è un concetto vago. «Qui, ora, siamo presenti a livello di Città, Cantone e Confederazione. Il federalismo è un termine in cui c’è una vita politica vissuta, nonché una forma di rispetto al di là delle divergenze di opinioni». Detto ciò, «bisogna comunque continuare a discutere» precisa Gobbi. «Soprattutto in momenti di crisi. Abbiamo avuto modo, nel nostro incontro con Guy Parmelin, di esprimere anche il disagio della popolazione. Perché per alcune attività le chiusure durano addirittura da oltre 100 giorni. Berna ci chiede uno sforzo, come è giusto fare nel rispetto delle competenze. Decisivi saranno i prossimi passi. La campagna di vaccinazione del Ticino è fra le più efficaci a livello svizzero. Significa che noi crediamo molto in questa uscita in fondo al tunnel. Vogliamo tornare in possesso delle nostre libertà e delle nostre attività. Il gioco istituzionale, ora, sarà ancora più importante. Il dialogo fra Confederazione e Cantoni, ancora più in basso fra Cantoni e comuni. Agire assieme a favore del Paese, ecco».

Spazio anche alle frontiere e al mercato del lavoro. «Il nostro è un territorio particolare, vicino a metropoli estere. Abbiamo bisogni speciali. L’obiettivo della visita di oggi, però, era l’inaugurazione del campus USI/SUPSI. Attraverso la formazione possiamo rilanciare il Ticino».

«Il Ticino è ottimista»

«Grazie». Guy Parmelin insiste sul concetto di coesione nazionale e afferma: «Era ovvio che mi recassi nelle varie regioni linguistiche, soprattutto in un momento difficile come questo. Il Ticino ha una visione ottimistica del futuro. Un proprietario d’albergo con cui ho discusso, ad esempio, ha deciso di investire malgrado le incertezze. È importante avere fiducia». Riguardo al nuovo campus, Parmelin parla di «dinamismo e sinergie». Quindi «la ricerca, l’innovazione, il futuro: questo rappresenta la forza del nostro Paese». Ci sono state, in questi mesi, molte critiche. Arrivate a Berna dal Ticino. «Ma bisogna andare oltre questi aspetti, trarre dagli errori commessi e guardare appunto al futuro. Voi siete il Cantone che a livello di vaccinazioni ha vaccinato di più. Ed è proprio questo che dobbiamo fare, non solo qui». Se posso fare un appello, prosegue Parmelin, è «seguite l’esempio del Ticino». E ancora: «Sappiamo che è difficile chiedere disciplina alla popolazione, davvero stanca. Ma siamo a un crocevia, vediamo la luce in fondo al tunnel. Abbiamo buoni motivi per sperare». Il Ticino, ribadisce Parmelin, «è un Cantone che ho nel cuore».

«I giovani sono penalizzati»

«Le giovani generazioni sono penalizzate a più livelli, penso agli studi» dice Parmelin riguardo a una domanda legata ai disordini di sabato sera alla Foce di Lugano. «Noi dobbiamo seguire la pandemia, adottiamo delle misure mai completamente ideali. Ma l’estensione a dieci persone per gli eventi privati significa allentare sul fronte dei diritti individuali. L’evoluzione della pandemia ci permetterà di decidere se potremo allentare anche in altri ambiti. Speriamo, e parlo anche per Alain Berset, di venire presto davanti a voi per dire che è tutto finito».

«Passaporto COVID? Tanti punti da chiarire»

Sui domenicali, chiede un giornalista in sala, è stato presentato un passaporto COVID per l’estate. «È un’ottima domanda» precisa Parmelin. «È qualcosa che va coordinato a livello internazionale. Bisogna capire se darà acceso a varie manifestazioni, se basterà ad esempio per prendere un aereo. Ma per il turismo potrebbe essere importante. Chi non desidera vaccinarsi, e sapete che la Confederazione non vuole obbligare nessuno a farlo, magari dovrà presentare un test negativo come è il caso in altri Paesi. Noi seguiamo con grande interesse i vari progetti pilota, ho visto l’esempio della città di Berlino dove durante un concerto ci sono state due misure: mille spettatori e tutti coloro che volevano presenziare al concerto dovevano fare un test rapido all’entrata. Non c’è discriminazione, non bisogna discriminare nessuno».

