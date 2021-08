«Ha superato i limiti, ma non quelli penali»

«Il comportamento dell’imputato non è sicuramente esemplare». E la Corte delle assise correzionali – presieduta dal giudice Siro Quadri – non ha creduto a quelli che erano stati definiti dal 51.enne cittadino italiano – comparso alla sbarra settimana scorsa siccome accusato del reato di usura – «gesti di buona volontà». È altresì «inusuale quello che ha fatto: affittare un appartamento per sette anni, accompagnare la donna in banca, all’Autorità regionale di protezione». Insomma, un comportamento che travalica il normale rapporto tra locatore e inquilino. Ma da qui a configurare (e condannare) per il reato d’usura, la strada del diritto penale si è rivelata lunga. Ed è proprio per questo che ieri la Corte ha prosciolto l’imputato dai capi d’imputazione prospettati dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli. L’uomo era, come detto, accusato d’usura per aver affittato per 7 anni, con pagamento anticipato, un appartamento di sua proprietà a Lugano a una donna con problemi di salute (vedi CdT del 19 agosto). Era la primavera del 2013 e meno di un anno più tardi la donna è venuta a mancare. Un pagamento di oltre 20.000 franchi, poi un altro di 90.000 del quale si sono perse le tracce: l’uomo dice di averli restituiti e di aver una ricevuta firmata; la donna ha sempre sostenuto di non aver più rivisto quella somma.