(Aggiornato alle 16.15) Sì è per fortuna concluso senza gravi conseguenze l’incidente aereo avvenuto questa mattina all’aeroporto di Agno. Un piccolo aereo Sonaca Aircraft S201, della AeroLocarno, ha picchiato il muso sulla pista al momento dell’atterraggio. Il velivolo era decollato una dozzina di minuti prima, alle 10, dall’aeroporto di Magadino e ai comandi c’era un allievo pilota che stava per concludere uno dei suoi primi voli. Grande lo spavento ma, come detto, fortunatamente l’incidente si è risolto con soli danni materiali (il carrello e l’elica). L’aereo è ora stato spostato in un hangar di Agno, in attesa di riparazioni e - presumibilmente - di una perizia assicurativa.