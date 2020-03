«Ho il coronavirus. Non pensavo potesse capitare proprio a me ed invece è capitato». A parlare è Sara (nome di fantasia, l’identità è nota alla redazione), ticinese sulla cinquantina che ci racconta la sua storia chiedendoci di mantenere l’anonimato. Sì perché per i contagiati, alla paura del decorso della malattia, si aggiunge quella di ciò che potrebbe pensare la gente. «Sinceramente - spiega - non ho paura di essere additata come "untrice", ma mi darebbe fastidio se qualcuno pensasse che ho avuto comportamenti scellerati, che ho fatto delle cose in maniera sbagliata. Perché così non è stato: per prendere il Covid-19 basta davvero poco e io l’ho sperimentato sulla mia pelle». E questa paura, dice Sara, «rimane anche se dalle persone con le quali mi sono confidata finora ho ricevuto solidarietà, non critiche». Un’altra preoccupazione della nostra interlocutrice è quella di fare mente locale e rintracciare tutte le persone con le quali ha avuto un incontro ravvicinato per avvisarle.

Sara non ha patologie pregresse e non è anziana, chiariamolo subito, e adesso sta bene. Dovrà solo rimanere chiusa in casa ancora un po’. Ma quali sono stati i suoi sintomi e com’è arrivata la decisione di fare il tampone? «Una sera ho iniziato a sentire i classici sintomi influenzali: - racconta - un leggero malessere, i brividi e poi la febbre, che ha raggiunto un picco di 38,5. La cosa più fastidiosa è stato il mal di testa, davvero molto forte». Di fronte a questi segnali Sara ha chiamato il medico di famiglia, che le ha ordinato di stare a casa in autoisolamento e di far stare a casa anche i suoi familiari. «Mi è stato detto che il tampone si fa solo se ci sono sintomi gravi e non era il mio caso», spiega. Dopo un paio di giorni a letto, ha ricevuto la telefonata di una persona con la quale era stata in contatto qualche giorno prima, che le ha comunicato di essere positiva al Covid-19. «Solo allora – continua - ho chiamato l’hotline del Cantone, che mi ha messo in contatto con un ospedale dove ho potuto fare il test. Come funziona? Ti prendono il sangue per misurare i valori generali, poi ti fanno gli strisci in gola e il tampone nel naso, quello del Covid-19».

Un giorno. È il tempo necessario per avere il responso. «Quando ricevi la telefonata che ti dice che il risultato è positivo prendi una bella botta». A chiamare Sara è stato un medico, che l’ha informata sulla positività e sui comportamenti da assumere, ovvero quelli elencati dalle autorità: l’autoisolamento del soggetto e dei suoi familiari. «La cosa curiosa – dice Sara - è che se non avessi saputo di essere stata in contatto con una persona che ha il virus non mi avrebbero mai fatto il test e io sarei al mio x giorno di autoisolamento senza risultare nelle statistiche cantonali».

Premesso che Sara non è un medico, le chiediamo come vede la situazione odierna nel nostro cantone, dove ancora molte persone minimizzano la gravità della pandemia e non rispettano la distanza sociale. «Ho riflettuto molto su questo e purtroppo credo che, per prendere consapevolezza della concretezza di questo virus, lo devi contrarre. Ho sentito diverse persone dire "tanto a me non succederà", soprattutto all’inizio di questa emergenza. Per carità, è un atteggiamento comprensibile nell’essere umano, ma quando la cosa ti tocca direttamente non puoi più nasconderti dietro a scuse o giustificazioni. E la brutta sensazione, la paura, - continua - ti rimane addosso anche se stai facendo un decorso buono come il mio. Ti rendi conto che si tratta di un virus sconosciuto e, paradossalmente, l’unica consolazione è che essendo in salute il decorso può essere quello di una normale influenza. Colpisce però il fatto che per le persone già malate, più deboli e anziane l’esito può essere letale». E nonostante il decorso «buono» della malattia, Sara ha paura. «Ogni giorno che passa mi rallegro se i sintomi sono mitigati, ma il timore di una degenerazione rimane. In tutta la mia vita ho avuto varie influenze, ma mai ho immaginato un esito letale. Ora è una possibilità reale e questo pensiero sarà parte di me finché lo sarà il virus».

Prima di terminare la nostra chiacchierata, Sara ci tiene ad aggiungere una cosa. «Credo che adesso come adesso le evidenze e le situazioni siano tante e tali che non si può più fare finta di nulla. Alle persone a rischio, ma non solo, io mi sento di ricordare che non è un problema personale, bensì collettivo: bisogna rendersi conto che, per prendere questo virus, non per forza devi avere dei comportamenti scellerati. Quindi bisogna fare molta attenzione ed essere responsabili», conclude.

Il giorno dopo l’intervista, Sara ci telefona per dirci che anche suo marito è positivo al Covid-19: il suo appello alla responsabilità individuale è ancora più valido.

