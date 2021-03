Momenti di tensione ieri sera in stazione a Lugano, quando un uomo ha provato ad aggredire una persona, con un coltello. A confermare l’episodio, accaduto intorno alle 21, la City Angels Luana Riva che ha evitato il peggio disarmando l’uomo: «Era visibilmente ubriaco e continuava a urlare, ho sfruttato un suo momento di esitazione per togliergli l’arma, prendendolo per un braccio. So che non era un mio compito, ma in quel momento era chiaro che non si poteva aspettare e ho sentito il dovere di intervenire per impedire che qualcuno si facesse davvero male».