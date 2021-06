Prima in piedi, un filo discosto. Pochi minuti dopo seduto nel circolo, con un taccuino in mano per prendere appunti. C’era anche il rettore dell’USI Boas Erez ieri all’assemblea pubblica in piazza Manzoni convocata dagli autogestiti. Il nome di Erez era stato fatto pochi mesi fa quale possibile “facilitatore” per favorire il dialogo fra gli autogestiti e il Municipio. Gli abbiamo chiesto le sue impressioni. “L’assemblea era pubblica e mi incuriosiva vedere che forma avrebbe preso l’incontro – ha detto, precisando che era la prima volta che partecipava a qualcosa del genere e di averlo fatto a titolo personale. – Sono stato sorpreso dalla pluralità delle opinioni espresse, e chi ha preso la parola non cercava applausi. Non adattava il suo discorso all’assemblea. Diceva davvero quello che pensava. E non c’è stata censura, nessuno ha tolto la parola a chi era al microfono. L’autogestione non è un blocco, e anche se sono state espresse opinioni abbastanza contrastanti trovo questa pluralità una cosa preziosa. Una base su cui si può costruire nei prossimi giorni”.