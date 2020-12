Lo storico convento dei Cappuccini di Lugano potrebbe presto cambiare vita. L’ordine, rimasto proprietario dello stabile anche dopo la partenza degli ultimi sei frati nel 2014, sta trattando con un privato intenzionato ad acquistare il complesso e realizzarci un albergo. A confermarci la notizia è Mauro Jöhri, superiore dei Cappuccini in Ticino: «È ormai da tempo che il convento è in vendita. Dopo il trasloco di sei anni fa c’erano già state alcune trattative e anche la Città di Lugano si era interessata, con l’idea di creare un archivio, ma dopo alcuni approfondimenti questa ipotesi era stata abbandonata. Poi si era aperta una discussione con la Comunità siro-ortodossa, ma senza arrivare ad un accordo sul valore degli edifici».Così non ce la fannoNon trovando altri acquirenti e avendo comunque...