Cara maestra Alice, oggi 19 giugno 2021 compi cento anni, auguri carissimi, accompagnati da un grande grazie. Ti ho avuta docente dalla quinta elementare alla seconda maggiore, nell’aula al piano superiore delle scuole di Morcote, quelle che noi ex chiamiamo «università di S. Antonio». Ogni giorno venivi da Melide, prima in bicicletta e poi con la piccola vettura che posteggiavi in piazza Grande. Insegnavi contemporaneamente a 4 classi dalla 5 elementare alla terza maggiore. Eri docente unica di 50 allievi, occupandoti di tutte le materie. Le insegnavi bene e ne abbiamo tratto profitto, ma i tuoi allievi hanno soprattutto appreso da te come affrontare la vita, da cittadini partecipi, pronti oltre che a ricevere anche a dare. La seconda guerra mondiale era appena finita e quando ci insegnavi...