A partire da giovedì la Posta tornerà ad impiegare giornalmente droni per trasportare campioni di laboratorio tra l’Ospedale Civico e l’Ospedale Italiano di Lugano. I voli erano stati sospesi a metà marzo perché i nosocomi avevano raggruppato le proprie risorse umane per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

In seguito a due incidenti verificatisi nel 2019 (un drone precipitato a Zurigo, un altro nell’omonimo lago), la Posta aveva costituito un consiglio di esperti, composto da specialisti indipendenti nel campo dell’aviazione, i quali hanno fornito raccomandazioni per aumentare ulteriormente la sicurezza nell’impiego dei droni.

Per l’ex regia - che si dice pioniera a livello globale nella logistica autonoma con i droni - i vantaggi sono evidenti: i droni sono più veloci, efficienti ed ecologici di un corriere su strada e non restano bloccati nel traffico. In particolar modo nel settore sanitario, in cui i trasporti sono spesso urgenti, offrono dunque un grande valore aggiunto a pazienti, medici e personale specializzato.