I dubbi su quella ringhiera: cede troppo facilmente?

Ancora un incidente, ancora quella ringhiera che finisce a pezzi. Siamo a Castagnola, in zona Ponte del Diavolo, dove il primo gennaio un’auto di grossa cilindrata è uscita di strada sfondando la barriera metallica sopra il giardinetto pubblico a fianco del ristorante Artè. Il conducente non ha riportato ferite gravi e anche nel caso in cui la sua macchina fosse finita di sotto,...