Con una serie di immagini, i GLRL hanno lanciato l’appello: «Diciamo sì a delle infrastrutture moderne ed al passo con i tempi a favore dei giovani e delle numerose associazioni sportive che necessitano una nuova e decorosa casa per eccellere e vivere grandi emozioni, ad un FC Lugano che continui a farci sognare in Super League. Diciamo sì ad un parco di 12.000 mq e ad efficienti e centralizzati spazi per l’amministrazione comunale che permetteranno di rivitalizzare il centro storico grazie alla riqualifica dello stabile in via della Posta ad uso residenziale. Sì ad una migliore qualità di vita. Diciamo sì ad un investimento congiunto e sostenibile grazie al partenariato pubblico privato che permetterà di mantenere in Ticino il 75%-80% delle commesse e creare circa 375 posti di lavoro in 4 anni. Sì ad una città moderna, coraggiosa e ottimista verso il futuro».