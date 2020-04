È di stamattina la notizia della riduzione del personale alla Mikron di Agno, una misura che toccherà fino a 110 posti di lavoro. Non si è fatta attendere la reazione del sindacato UNIA che parla di un «duro colpo, che equivale alla soppressione di un terzo dei posti di lavoro nel giro di pochi mesi». La scelta è motivata dal calo della domanda dell’industria automobilistica, aggravata dalla crisi generata dal coronavirus. Secondo UNIA che «si opporrà fermamente a qualsiasi taglio ingiustificato», si tratta di «un primo evidente segnale di come le imprese, che hanno potuto beneficiare in questo particolare periodo di importanti aiuti statali, hanno intenzione di uscire da questa crisi». «Il gruppo Mikron, - si legge nel comunicato del sindacato - al di là della crisi congiunturale del settore, esce infatti da un 2019 con il segno positivo, sia in termini di crescita del fatturato sia in termini di utili. Risulta pertanto incomprensibile un’accelerazione di queste proporzioni in un momento in cui tutti dovrebbero essere chiamati a uno sforzo supplementare ed uscire dalla mera logica di salvaguardia dei margini di profitto». Secondo UNIA, la tempistica risulta «inaccettabile» anche da un altro punto di vista: «l’azienda è attualmente (e lo sarà ancora per un po’) a beneficio del lavoro ridotto. I costi salariali sono quindi a carico delle casse del Cantone e della Confederazione. L’unica ragione che spiega un intervento in questo momento è quello di aumentare il valore dei titoli in borsa, il che è vergognoso e inaccettabile!». «L’azienda inoltre non ha perso l’abitudine di interpretare le regole contrattuali esclusivamente a proprio beneficio, infischiandosene della contingenza determinata dalla crisi pandemica. Infatti, - sostiene il sindacato - nonostante la quasi totalità delle maestranze sia a casa in regime di lavoro ridotto, la direzione ha fatto partire da oggi il periodo di consultazione di 18 giorni con le maestranze e i rappresentanti sindacali: come è possibile organizzare seriamente delle discussioni con i dipendenti lontani dal posto di lavoro? Ciò dimostra l’assoluta mancanza di volontà da parte del gruppo di trovare delle alternative ai licenziamenti attraverso un processo serio di consultazione». Il sindacato UNIA contesta infine l’affermazione di Mikron circa l’avvio di «trattative con i rappresentanti del personale e le parti sociali al fine di adeguarsi al calo della domanda». Il sindacato sostiene di essere stato informato solo di ieri del piano di licenziamento e di non aver dato nessuna adesione a delle trattative per adeguarsi al calo della domanda.