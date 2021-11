Ieri sera allo Splendide Royal di Lugano per S.Pellegrino Sapori Ticino 2021 era di scena il Lazio: ospite di Domenico Ruberto è stato Anthony Genovese, 2 stelle Michelin del Ristorante Il Pagliaccio di Roma. Una cucina audace e aperta al mondo, ma saldamente radicata nella tradizione, ha fatto viaggiare gli ospiti tra Calabria, Francia e Asia, attraverso le tappe più importanti della sua vita. Ha aperto le danze l’amuse bouche ChawanMushi, un flan di uova e acqua di cannolicchi, crema di limone arrosto, ceci neri, semi di roveja e vongole alla scapece. Un piatto della cucina giapponese trasformato in versione italiana. A seguire, lo chef ha incantato i commensali con un suo classico, la Sfogliata di verdure, tartufo e mango fermentato: una sfogliata di verza, indivia, cavolo nero e radicchio di Castelfranco arrosto con salsa di mango marinato con diverse spezie. A enfatizzare i sapori della serata le proposte della Cantina Monti presentate da Ivo e Sabrina Monti: con i primi due piatti, che giocavano sulla delicatezza e l’equilibrio, un Malcantone Bianco di Cademario 2020 - Bianco del Ticino DOC, a cui ha fatto seguito l’annata 2019 per il gusto forte e intenso de Il coniglio e l’anemone, ravioli di farina di lenticchie con all’interno ragù di coniglio alla cacciatora conditi con brodo di anemone e telline e a completare lupini panati con mollica di pane e nero di seppia. L’annata 2018 ha invece accompagnato un rombo magistrale con uva e fragole, cotto in padella e laccato alla vaniglia e salsa di uva fermentata, fette di lime bruciato, uva sott’aceto, finocchio cotto in riduzione di vino, unito a un’insalata di cavoletti di bruxelles e vongole. Il Malcantone Rosso dei Ronchi 2018 – Rosso del Ticino DOC ha esaltato il gusto dell’Agnello, lenticchie gialle e acqua di zucca: un incontro di vari sapori tra salamoia e spezie, miele millefiori calabrese, carvi, peperoncino espellette, olio di argan e pepe di Sichuan.