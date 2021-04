Un centinaio di autogestiti sono di fronte al Lac, per protestare contro la decisione del Municipio di far sgomberare gli spazi dell’ex Macello. Qualche striscione e la polizia che, seppur a distanza, è presente, ma il clima sembra tranquillo e non si segnalano episodi di tensione. L’assemblea pubblica, organizzata sulla falsariga di quella dello scorso 20 marzo alla Foce, prevede di discutere della situazione attuale e delle proposte per scongiurare lo sgombero.