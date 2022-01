«L’autogestione non si sgombera e non si ferma». Questo lo slogan con cui si è aperta, in serata, l’assemblea pubblica convocata davanti all’ex Macello di Lugano, oramai ex storica sede degli autogestiti. Tanti i cori scanditi, che hanno preso di mira il Dipartimento delle istituzioni, le forze dell’ordine e l’immancabile Municipio cittadino.