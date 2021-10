I molinari «occupano» il parco di Villa Saroli

È andata in scena quest’oggi a Lugano un’altra manifestazione del Centro sociale il Molino (CSOA) e i sostenitori dell’autogestione. Il corteo non autorizzato, composto da almeno 200 persone, si è riunito alle 14 in Piazza Riforma e andrà avanti fino a sera con una cena e musica. Il cancello del Municipio è stato blindato con una catena. Tra i presenti, c’è chi ha portato degli ombrelli per non finire immortalato in foto e video. I rappresentanti dei media sono stati invitati ad allontanarsi. Il corteo si è messo in marcia verso le 15 al grido di: «Il Molino non si tocca, lo riprenderemo con la lotta». Diversi gli slogan, anche contro la municipale di Lugano Karin Valenzano Rossi e il consigliere di Stato Norman Gobbi. Un manifestante, megafono alla bocca, ha dichiarato: «Quello che ci avete tolto, riprenderemo. Vogliamo vivere in libertà, selvaggi e ribelli come siamo nati. Lo facciamo e non vi lasceremo in pace: la repressione non fermerà le nostre lotte, l’autogestione non si arresta». Il clima della manifestazione al momento è tranquillo.