Per il quarto giorno consecutivo, si torna a parlare di autogestione. Dopo la parziale demolizione dell’ex Macello, sabato notte, il CSOA (Centro sociale Il Molino) aveva subito annunciato una nuova grande manifestazione prevista per la settimana successiva. Che ora è realtà: per il 5 giugno è stato organizzato «un corteo rumoroso e determinato» alle 13.30 in centro a Lugano. E per l’occasione Piazza Riforma è stata ribattezzata Piazza Rivolta.