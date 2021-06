È una giornata impegnativa, anche oggi, per il sindaco di Lugano, Marco Borradori. «Più che altro monocorde - ci spiega al telefono -. Da sabato notte non si parla d’altro che della parziale demolizione dell’ex Macello e dei molinari». Ma cosa prova chi ieri sera si è ritrovato sotto casa oltre 300 manifestanti indignati? «Io sto bene. La polizia mi aveva avvisato e a quell’ora non ero in casa – ribadisce -. Quando sono rientrato era già tutto finito. Ho dormito molto bene, onestamente».

Il sindaco ostenta tranquillità. Si dice anzi più dispiaciuto per chi abita nel suo stesso edificio e ha dovuto subire i cori a lui indirizzati. Ma non ha intenzione di presentare alcuna denuncia. «Il confronto con i molinari è teso, duro, per nulla facile. Ma fa parte del mio lavoro. Non credo sia giusto chiedere...