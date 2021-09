«Una schedatura sistematica nei confronti di persone ritenute vicine all’autogestione». È con queste parole che il collettivo SOA (ex CSOA, Centro sociale autogestito, senza «c» dalla demolizione dell’ex Macello) denuncia quello che viene descritto come «l’intento da parte della polizia di scoraggiare la partecipazione e di passare alla criminalizzazione e stigmatizzazione dell’autogestione». In un lungo comunicato - in cui si invita alla «solidarietà e complicità con tutte le persone accusate e perseguite in questi giorni dalla polizia» con un «momento di presidio forte, rumoroso e determinato in via Bossi, davanti alla polizia di Lugano, dalle ore 16.00 di venerdì 3 settembre - il collettivo parla della «convocazione di numerose persone» da parte della «polizia cantonale».

Sarebbero «più di una trentina, tra le quali anche alcune minorenni», le persone convocate «in qualità di imputate per i fatti dell’8 marzo, sull’occupazione dell’ex Vanoni e sulla denuncia di due miseri fascisti nostrani per aggressione». A cui sarebbero seguite delle «denunce, accompagnate dai reiterati richiami telefonici alle persone minorenni e alle loro famiglie, imposizioni di schedatura con rilevamento fotografico e delle impronte digitali anche in presenza di capi d’accusa di tipo amministrativo (come ad esempio il travisamento del volto)». Nel comunicato si legge pure del «sequestro e l’incarceramento di due compagn* la sera della passeggiata collettiva sotto l’abitazione del sindaco, un arresto effettuato nel cuore della notte, in mezzo alla strada, con manette, test del DNA, presa di impronte digitali e senza possibilità di chiamare l’avvocato, il posto di lavoro o un famigliare. Un ordine partito dal capo della gendarmeria ticinese Marco Zambetti (lo stesso responsabile delle operazioni di sgombero dell’ex macello)».

Gli autogestiti si tolgono pure un sassolino dalla scarpa e «rimandano al mittente» le «accuse, cazzate e fantomatiche attribuzioni morali sulla morte per stress del sindaco» che attribuiscono a «perfetti idioti pubblici senza nessun concetto di dignità umana e di rispetto». E proprio le parole di Marco Borradori, morto l’11 agosto, prendono in prestito quelli del SOA, con un accusa diretta al consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle istituzioni: «Lui, intervistato dalla RSI il 9 giugno, ha risposto ‘‘no, spero proprio di no, assolutamente no’’ alla domanda ‘‘ma se la politica non sapeva niente della demolizione dell’ex Macello, significa che viviamo in uno Stato di polizia?’’. Noi rispondiamo ora con lucida certezza: sì, viviamo sempre di più in uno stato di polizia».

©CdT.ch - Riproduzione riservata