Il 2020 e il 2021 sono stati due anni orribili per il mondo del cinema. Ma per i cinema, in crisi già da tempo, è stato anche peggio. A Lugano, oltre a Cinestar (che l’anno scorso ha dovuto lasciare a casa diversi collaboratori), a offrire una programmazione regolare sono rimasti solo il Lux di Massagno e l’Iride al Maghetti. Il Lux - ne scrivevamo il 14 agosto - ripartirà in ottobre e ha approfittato del periodo di chiusura forzata per beneficiare dei lavori di ristrutturazione voluti dal Comune. L’Iride ha ripreso a proiettare film lo scorso weekend, ma la risposta del pubblico non è stata molto incoraggiante. «Una decina di persone nei quattro spettacoli del fine settimana», ci spiega il vicedirettore Paolo Stasolla. Ma l’Iride non molla. È una questione di passione (la sala si fonda sul...