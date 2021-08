Si sta rivelando più complicato del previsto organizzare il funerali del sindaco di Lugano Marco Borradori, deceduto mercoledì a causa di un malore. Sia perché vi sono le restrizioni legate alla pandemia da coronavirus di cui tener conto, sia perché le autorità si aspettano che presenzieranno davvero tante persone, oltre settemila stando alle informazioni che abbiamo raccolto. Delle esequie, d’accordo con la famiglia del sindaco, si sta occupando la Città in collaborazione con il Cantone. Nonostante le difficoltà organizzative in ogni caso qualche conferma c’è già. Come riferito negli scorsi giorni il funerale si terrà martedì alle 10 allo stadio di calcio di Cornaredo, mentre la camera ardente sarà allestita nel patio di Palazzo Civico, dove si potrà rendere omaggio alla salma di Borradori...