L’agglomerato di Lugano - la locomotiva economica del Cantone - sta rallentando dal 2015. Una frenata che ha ragioni sia congiunturali che strutturali concrete, e che è intimamente legata al calo demografico registrato negli ultimi anni (salvo quello appena trascorso). A fotografare questo momento, fermandosi però - per mancanza di dati - a prima dell’arrivo della pandemia, è stato il professore ed economista Angelo Rossi, in uno studio commissionatogli dalla Commissione regionale dei trasporti del Luganese: «L’abbiamo voluto a mo’ di passaggio di consegne - ha detto oggi al cinema Lux di Massagno, dove lo studio è stato presentato alla stampa, l’ex presidente della CRT-L Giovanni Bruschetti. - Propone una visione differente per contenuti e riflessioni rispetto a quello di cui ci occupiamo di solito come Commissione». CRT-L che, da qualche mese, è capeggiata dal municipale di Lugano Filippo Lombardi.

L’opera

Lo studio di Rossi - pubblicato da Fontana Edizioni e intitolato «L’agglomerato del Luganese - Tendenze di sviluppo e possibile futuro» - ha il pregio di mettere su carta, dati alla mano, l’attuale situazione socioeconomica dell’agglomerato. Certo, con 2-3 anni di ritardo sul presente e con una pandemia in mezzo e ancora in corso che potrebbe aver cambiato diverse dinamiche (si pensi al rapido sviluppo del telelavoro), ma efficace nel mostrare perché la situazione, perlomeno dal 2015, stia evolvendo negativamente.

Sta mutando la base economica

Rossi ha identificato quattro principali cause per il rallentamento in atto in tempi recenti: l’invecchiamento della popolazione con le sue influenze negative sull’evoluzione della popolazione attiva nell’agglomerato; il lento cambiamento della base economica; la perdita di competitività dovuta all’abbandono, proprio nel 2015, della soglia minima di cambio franco-euro da parte della BNS; e il ricorso a manodopera non domiciliata nell’agglomerato, che influenza negativamente la popolazione esistente.

Tutte le quattro cause sono ampiamente sviscerate nello studio di Rossi, ma vale la pena soffermarsi un momento in più sulla seconda, il cambiamento della base economica: «Dalla fine del ventesimo secolo - scrive Rossi, - le quote del secondario, delle attività turistiche e del settore finanziario nell’occupazione dell’agglomerato sono in lenta diminuzione. Anche in seguito alla creazione dell’USI e della SUPSI sono invece aumentate le quota delle attività del settore pubblico e del para-pubblico». Sono tendenze che Rossi definisce preoccupanti: « Il processo di mutamento della base economica è in corso, ma ancora non è possibile determinare dove si troverà l’economia dell’agglomerato. Tuttavia le attività del secondario, in particolare quelle esercitate da aziende esportatrici che investono nell’innovazione tecnologica, non dovrebbero venir ridimensionate. Ugualmente preoccupante è la tendenza nel terziario all’aumento della quota delle attività del settore pubblico e para-pubblico nell’effettivo delle aziende e in quello degli addetti, anche se a questa tendenza dobbiamo una buona parte del rafforzamento delle attività di ricerca e di trasferimento come pure solidi contributi in materia di formazione di manodopera specializzata».

Le idee ci sono ma per la loro realizzazione i freni a mano sono perennemente tirati

Il parere di tre esperti

A discutere dello studio ieri al Lux la CRT-L aveva chiamato tre esperti del settore e dell’economia reale: il fondatore di Fidinam Tito Tettamani, il consigliere nazionale e presidente dell’Unione svizzera delle arti e e dei mestieri Fabio Regazzi, e il presidente della Camera di commercio ticinese Andrea Gehri. Tutti, pur riconoscendo le difficoltà, hanno detto di essere comunque ottimisti. Tettamanti, ad esempio, ricordando gli atoutt che il Ticino ha «da secoli»: la posizione geografica, il paesaggio, la qualità di vita. Costanti da valorizzare per attirare ad esempio programmatori, che grazie al telelavoro non devono più vivere a ridosso del loro posto di lavoro. Regazzi ha esortato i luganesi a ragionare come agglomerato e non come singoli Comuni per non perdere la sfida della competitività, e Gehri ha ricordato che comunque, il Luganese è attrattivo per le aziende: «Ma sono necessari interventi mirati ed efficienti, come quelli suggeriti dal PAL3». Cosa che ci porta a quanto segue.

Quel miliardo da portare in cantiere

«Le idee ci sono - ha detto Filippo Lombardi, - ma per la loro realizzazione i freni a mano sono perennemente tirati». «Il Programma di agglomerato di terza generazione - ha rincarato Giovanni Bruschetti - ha determinato tutta una serie di interventi strutturali per favorire l’attrattività del territorio che prevedono investimenti per un miliardo di franchi. Purtroppo si fa fatica a consolidarli e questo ci pone qualche timore». «Un miliardo di investimenti pubblici - ha chiosato Andrea Gehri - ne genererebbe tre volte tanti nel privato». Il riferimento è alle grandi opere, soprattutto quelle atte a migliorare la rete viaria dell’agglomerato. Ancora Bruschetti: «Settimana scorsa la circonvallazione Agno-Bioggio, che si immaginava nel 2012, è stata annunciata per non prima del 2030, e anche in relazione al tram-treno ci sono dinamiche complicate. E la nuova viabilità a Cornaredo doveva essere chiusa nel 2017». Nuova viabilità rimessa in dubbio proprio ieri (si veda l’articolo nella pagina precedente). Non si tratta peraltro di una novità: già la galleria Vedeggio-Cassarate registrò anni di ritardo rispetto alla tabella di marcia annunciata in principio. «Non vuol essere un dito puntato, ma una constatazione - ha terminato Bruschetti. - Quando si opera su territorio ci sono imprevisti che possono interrompere anche le migliori intenzioni».

Il problema è stranoto, quindi. Ma oggi, ad ascoltare Angelo Rossi (ma non solo), un’accelerata può essere vitale: «Bisogna portare avanti i progetti più importanti semplicemente per avere un aiuto nel settore degli investimenti. Altrimenti non vedo come l’economia dell’agglomerato possa riprendere. Altri agglomerati anche più grandi ci riescono: non vedo perché non si possa arrivare a una soluzione anche qui».

©CdT.ch - Riproduzione riservata