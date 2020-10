A maggioranza, 7 voti contro 3, il Consiglio comunale di Campione d’Italia riunito ieri sera ha convalidato l’elezione del consigliere Stefano Marzagalli, per il quale nella seduta inaugurale della legislatura il gruppo di minoranza aveva sollevato una questione di incompatibilità. Il consigliere interessato infatti è contitolare della farmacia dell’enclave, destinataria del versamento da parte del Comune dell’80 per cento del costo dei farmaci svizzeri prescritti ai cittadini campionesi. Questo l’argomento del contendere che nell’aula consiliare giovedì sera è consistito in una sfida tra maggioranza e minoranza a colpi giustapposti di pareri legali «pro veritate». Il sindaco Roberto Canesi è stato interprete del parere secondo il quale per il consigliere Marzagalli non ricorre l’ipotesi di incompatibilità, il capogruppo di minoranza Simone Verda, segnalando che i rimborsi dei farmaci svizzeri costituiscono il 60 per cento del fatturato della farmacia campionese, ha invece presentato il parere per cui la causa di incompatibilità sussiste, chiedendo inoltre la trasmissione degli atti della delibera consiliare all’autorità di Governo. Affaire à suivre?