I robot della Posta prendono anche l’ascensore

A settembre di quest’anno è stato messo in funzione il primo robot indoor della Posta all’Ospedale Civico di Lugano. Il mezzo trasporta medicinali dalla farmacia dell’ospedale situata al piano terra a tutti i reparti e per farlo si sposta autonomamente tra i 18 piani dell’edificio; di recente ha iniziato anche a prendere l’ascensore. Una novità per i robot della Posta e un grande vantaggio perché in questo modo è possibile garantire una consegna tempestiva dei medicinali nel reparto in cui ce n’è bisogno. Grazie alla protezione tramite codice PIN, gli oggetti giungono a destinazione in tutta sicurezza. A ottobre è entrato in funzione all’Ospedale Civico anche un secondo robot della Posta in grado di trasportare carrelli e carichi pesanti di qualsiasi tipo. Al momento il robot trasporta invii di medicinali di grandi dimensioni. In futuro potrà trasportare anche carrelli contenenti rifiuti, generi alimentari o biancheria. Questo secondo robot è un vero e proprio jolly: trasporta senza problemi fino a 700 kg di materiale.