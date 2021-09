Metter mano a un edificio storico non è una scienza esatta. Il processo di ristrutturazione spesso rivela sorprese e finché non si comincia a lavorarci non si è mai davvero sicuri di cosa si troverà. Se, poi, l’edificio è un bene culturale protetto, soggetto quindi a norme più stringenti, le cose possono complicarsi ulteriormente. Non fanno eccezione i lavori per risanare l’ex asilo Ciani su viale Cattaneo. Lavori iniziati tempo fa e che proseguiranno ancora per qualche mese.

La sua storia

Per meglio inquadrare la delicatezza dell’operazione, può essere utile riassumere per sommi capi la storia dell’edificio e i motivi per cui è stato necessario metterci mano. Lo stabile è stato costruito nel 1892 dall’architetto Giuseppe Fumagalli allo scopo di ospitare l’«asilo infantile di carità» attivo...