A Magliaso i canneti potrebbero diventare materia penale. Negli scorsi giorni alcuni cittadini hanno infatti inoltrato al Ministero pubblico una denuncia contro ignoti. Sospettano che parte di un canneto nei pressi del Lido sia stato tagliato abusivamente nel corso dell’estate, forse usando dei prodotti tossici. L’ipotesi di reato sarebbe quella di violazione alla Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (ma altre imputazioni potrebbero aggiungersi qualora venisse provato l’uso di sostanze tossiche).

Non sarebbe peraltro la prima volta che in quel punto avvengono tagli sospetti, come ci ha spiegato una delle persone che ha sporto denuncia. Già nel 2018 si era rivolta al Comune e al Cantone dopo aver visto una persona impegnata a tagliare il canneto. Il Comune aveva reagito inviando un comunicato a tutta la popolazione per renderla edotta sulla gestione dei canneti in riva al lago, mentre non è dato sapere se il Cantone in quell’occasione avesse preso delle misure.

Quest’estate il problema si è ripresentato, come ha scoperto la nostra interlocutrice mentre faceva una nuotata. Quasi al centro del canneto era apparso un corridoio libero da piante «di oltre quattro metri di larghezza» verso la riva, e ai lati di esso – e solo in quei punti – il canneto appariva bianco e secco anziché verde. Circostanze confermate da alcune foto che abbiamo potuto consultare e che hanno appunto portato a sospettare i denuncianti che non si sia trattato di un evento naturale o di un semplice sfalcio (comunque potenzialmente illegale nel caso non fosse stato autorizzato) e che possano essere state usate sostanze nocive. Per questo stavolta, invece di Comune e Cantone, i denuncianti hanno deciso di allertare le autorità penali.

Il precedente

I canneti lungo rive svolgono importanti funzioni di pulizia dell’acqua e sono habitat privilegiato per alcune specie ittiche, pertanto sono particolarmente tutelati. In tempi recenti, restando sul Ceresio, tre persone erano finite in Pretura penale con l’accusa di aver estirpato venti metri quadrati di canneto per liberare una darsena durante dei lavori e aver smosso dragato terra dal fondo senza avere i permessi. Uno era stato prosciolto, mentre gli altri due si erano visti infliggere una pena pecuniaria per il movimento di terra. Per l’eradicazione del canneto erano invece stati prosciolti, in sostanza per mancanza di prove: «Non emerge un riscontro chiaro dell’effettiva distruzione o messa in pericolo del canneto» aveva detto la Corte nel motivare la sentenza.

