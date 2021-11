I Verdi di Lugano assieme ai Verdi del Ticino «prendono atto con dispiacere del risultato della votazione odierna sul PSE», si legge in una nota congiunta. E ancora: «Il Municipio ha ottenuto l’accoglimento di un progetto tanto problematico attraverso una sorta di ricatto (FC Lugano declassato, anni e anni per il nuovo stadio...) che ha indubbiamente pesato sul risultato finale. Va poi ricordata la grande disparità di mezzi messa in campo, con una propaganda particolarmente pervasiva e aggressiva a favore del sì. Che in queste condizioni il 43% dei cittadini abbia votato no è un segno chiaro della debolezza di un progetto che presenta più problemi che opportunità, più cemento che sport».