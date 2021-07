IBSA sempre più radicata in Ticino: 150 milioni per il nuovo quartier generale

IBSA sta ampliando la sua «casa» sul piano Scairolo. Con un investimento da 150 milioni di franchi, il gruppo farmaceutico fondato da Arturo Licenziati ha avviato un progetto, firmato dall’architetto Christophe Almeida Direito, che rivoluzionerà gli spazi a cavallo dei Comuni di Lugano e Collina d’Oro. Ma non è un semplice potenziamento. Quello che sta prendendo forma (già più di cinquecento i giorni di cantiere) è un vero e proprio «quartiere» che, una volta conclusi i lavori, si estenderà su una superfice di 43 mila metri quadrati e accoglierà, oltre agli stabilimenti produttivi, la direzione generale, le fondazioni, la direzione commerciale e il settore ricerca e sviluppo (nella galleria fotografica le proiezioni fornite dall’azienda stessa). «Il 2021 segna 36 anni di successi e soddisfazioni per IBSA, coronati da una crescita costante e risultati eccellenti – ha sottolineato Licenziati –. La situazione pandemica non ha fermato la volontà dell’azienda di investire, ed è nostra intenzione esserci sempre per i pazienti e le comunità in cui operiamo».