Idea per Cornaredo: un bachelor in scienze dello sport

Due ragazzi, l’università e il Polo sportivo. Tre elementi che, combinati fra loro, possono proiettare Lugano oltre i confini del progetto più discusso del momento, elevandolo. La proposta, ripresa da una mozione di Ferruccio Unternährer e dei colleghi liberali radicali Morena Ferrari, Laura Méar, Luca Cattaneo e Martina Caldelari, è quella di creare un istituto di scienze dello sport da collocare in una delle due torri previste a Cornaredo e di offrire un bachelor, come fatto per le scienze biomediche.Perché ne vale la penaI due ragazzi di cui parlavamo sono Aris Broggini, 25 anni, di Cureglia, e Samuel Gianinazzi, 24 anni, di Villa Luganese, entrambi laureati proprio in scienze dello sport all’Università di Losanna. È loro l’idea, e credono che sia vincente. In primis perché il Ticino colmerebbe...