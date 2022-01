Dopo l’accoglienza in Aula Magna, il presidente della Confederazione è stato accompagnato in una visita virtuale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, al reparto di Medicina Intensiva e al reparto di Medicina Interna che ospita i malati di COVID, per intrattenersi poi con medici e infermieri. «Questa visita mi ha permesso di discutere con chi è in prima linea nella lotta al COVID-19 e di farmi un’idea della situazione in ospedale», ha dichiarato Cassis. «Tengo a ringraziare tutto il personale sanitario per l’enorme impegno e il lavoro svolto, in particolare durante questi due anni di pandemia. Il Ticino è stato molto colpito fin dall’inizio, ma sta svolgendo un lavoro eccellente».