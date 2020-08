È stato rintracciato ieri, sano e salvo in buone condizioni fisiche, il 56.enne di Canobbio la cui scomparsa - risalente al 9 agosto - è stata segnalata dalla Polizia cantonale martedì attraverso un avviso che viene ora revocato. Non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie.