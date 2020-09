Le tariffe dei posteggi sono da sempre un tema caldo a Lugano. Parcheggiare l’auto in uno degli autosili cittadini ha un costo non indifferente e ciò anche per disincentivare l’utilizzo dell’auto a favore del trasporto pubblico e dei Park&Ride situati ai margini della città. Soluzioni però che non vanno d’accordo con le abitudini, gli orari e le libertà di tutti. Per questo sempre più persone scelgono un mezzo motorizzato a due ruote - nel Luganese ne risultano immatricolati ben 22.691 - per recarsi in città: pratico, veloce e, soprattutto, a costo zero: se negli ultimi anni trovare un posteggio per la moto in centro è diventato più difficile, parcheggiarla non costa nulla.

Il 90% li usa per lavoro

Delle conseguenze che ha questa gratuità in città che cercano sempre di più dire addio al traffico...