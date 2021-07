«Durante l’unica ora giornaliera di passeggio potevamo stare in un cubo di cemento con addirittura il soffitto a sbarre insieme a criminali di ogni tipo come assassini, stupratori, pedofili, spacciatori. Quanto accaduto denota una condizione inadeguata dal punto di vista igienico e di salute delle carceri svizzere e un fortissimo accanimento personale nei miei confronti con il fine di farmi crollare psicologicamente ed estorcermi una confessione su reati che non ho commesso». Sono stralci di una lettera inviata da un broker italiano al Ministero della giustizia del suo Paese, dopo che egli era stato imprigionato a Lugano per una quarantina di giorni a inizio 2021. Né dà notizia il quotidiano il Mattino di Padova, che riporta alcuni stralci della lettera, affermando inoltre che «al momento vige il massimo riserbo sui maltrattamenti subiti dall’uomo».

La vicenda

Delle vicende giudiziarie dell’uomo ci eravamo già occupati in passato. Su di lui indagano sia in Italia (dove in Appello è stato condannato a 2 anni e 10 mesi per esercizio abusivo della professione di intermediazione finanziarie) sia in Svizzera, per due casi che avrebbero diversi punti in comune. Il broker è sospettato in particolare di aver fatto sparire oltre 27 milioni di euro affidatigli per investimento da un connazionale padovano (ma ci sarebbero anche altre vittime). Dal canto suo, l’uomo si professa innocente e in passato ha dichiarato che i soldi sono su conti americani, ma che per sbloccarsi deve recarsi lui stesso sul posto.

Estradato a tempo

Il procuratore pubblico Andrea Gianini, che cura l’inchiesta svizzera, aveva chiesto e ottenuto la sua estradizione, sia pure temporanea (per tre mesi) affinché rispondesse degli addebiti. E durante il suo soggiorno in Svizzera l’uomo, rampollo di un’importante famiglia padovana, è stato ospitato in carcere, mentre in Italia si trovava (e si trova ora) ai domiciliari in un appartamento in centro a Padova. Un’esperienza che ha ritenuto aver ecceduto quanto fosse possibile aspettarsi date le circostanze,. L’uomo ha fra l’altro affermato che i rasoi «erano in comune e non disinfettati».

Selfie con Ivanka, precetti in città

Il broker era amante della bella vita - era solito postare fotografie con persone famose come Ivanka Trump e Fernando Alonso - ma mentre gli venivano mossi gli addebiti più gravi erano emersi conti non saldati in alberghi di St. Moritz e di Lugano, dove aveva la base, nonché altri pagamenti non effettuati.

