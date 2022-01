C’è chi ha festeggiato, anche troppo. Chi, invece, ha preferito una tranquilla serata fra le mura domestiche, complice (anche) la pandemia. In ogni caso, la Croce Verde di Lugano non è certo rimasta a guardare. Al contrario, dati e cifre alla mano l’ente di soccorso ha lavorato parecchio durante la notte di Capodanno. Ben 24 gli interventi.

«Come consuetudine – si legge in un comunicato – il nostro ente ha predisposto un potenziamento delle risorse durante la notte di San Silvestro». E questo, va da sé, «per far fronte alle possibili conseguenze dei festeggiamenti per l’anno nuovo».