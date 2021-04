Il Casinò dà appuntamento domani a mezzanotte

Appuntamento domani a mezzanotte. Al Casinò di Lugano. Dopo oltre quattro mesi di chiusura, la struttura è pronta a riaprire. E ad accogliere nuovamente i clienti. «È la fine di un periodo duro» afferma Gianmaria Frapolli, CEO della casa da gioco. «Anche questa chiusura è stata impegnativa per l’azienda e soprattutto per i suoi dipendenti che tornano volentieri al lavoro dopo un’altra lunga sosta. Per noi questa è la cosa più importante. Una parte dello staff è stata operativa e ha lavorato per migliorare il Casinò. Chi è rimasto a casa è stato sempre in contatto e si è aggiornato sui lavori in corso. Nessuno di noi ha mai mollato».

I clienti potranno accedere alle sale a partire dalla mezzanotte di domenica. Troveranno un contesto diverso. Rinnovato, migliorato, arricchito nell’offerta di gioco sia nelle sale slot, con più di 500 apparecchi disponibili e l’opportunità di giocare per 29 jackpot, sia nella sala dedicata al live gaming. Infatti, con le new entry dei giochi francesi, la regina del Casinò – la roulette francese – e lo e Chemin de Fer i tavoli presenti aumentano ad un numero complessivo di 30. Ovviamente, per la sicurezza dei giocatori e dei dipendenti, nella struttura vengono mantenuti tutti i dispositivi di protezione in conformità a quanto predisposto dai protocolli sanitari: dai separatori in plexiglas per i tavoli e le slot ai purificatori d’aria in ciascuna sala, dalle colonnine dispensatrici di gel igienizzante dislocate in tutto l’edificio alle mascherine e guanti fino alla pulizia costante delle postazioni. «Come abbiamo dichiarato attraverso la nostra campagna “Giochiamo a tutto ma non con la salute” – conclude Frapolli – per noi è di fondamentale importanza il rispetto delle norme, il rispetto per salute, il rispetto per le persone».