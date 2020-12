Buone notizie per Campione d’Italia. La Cassazione - in Italia la corte di ultima istanza - si è pronunciata confermando la sentenza della Corte d’appello di Milano che annullava la dichiarazione di fallimento del casinò. Gli atti tornano così al tribunale fallimentare di Como, che sarà chiamato di nuovo a stabilire il fallimento o meno della società. In sostanza, si ricomincia da capo con la speranza che, se la Casa da gioco non dovesse venir dichiarata fallita, potrebbe riaprire. La decisione della Corte di Cassazione è arrivata oggi dopo l’udienza che si era tenuta a inizio novembre. Quella della Cassazione è una decisione accolta favorevolmente dall’enclave, come ci conferma il sindaco Roberto Canesi. «Ora si torna alla procedura fallimentare e davanti al tribunale verranno esaminate due...