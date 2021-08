In seguito alla pubblicazioni a mezzo stampa e alla segnalazione del sindacato OCST su casi di salari bassi e malumore tra il personale presso la casa da gioco, quest’ultima ha commissionato due analisi indipendenti per verificarne la verità. Risultati che sono stati resi noti oggi e che mostrano - afferma il Casinò in una nota - come mediamente i salari siano «tendenzialmente superiori» a quelli erogati nelle case da gioco di Mendrisio e Locarno (dove vige un CCL, a differenza che a Lugano), nonché a quelli di un altro casinò svizzero pure preso come metro di riferimento. Più nello specifico, riguardo alle basse paghe, la casa da gioco specifica che si trattava «di contratti di lavoro che prevedevano una remunerazione oraria situata tra 11.30 CHF/ora e 15 CHF/ora. Si trattava di “contratti di incarico” di personale in formazione, che, al termine della formazione ha ricevuto degli aumenti salariali venendo poi inquadrato nella categoria di riferimento. Questi contratti, fors’anche fuorvianti nella loro formulazione (cosa di cui si prende atto e a cui si presterà massima attenzione in futuro) sono stati abbandonati già nel 2019, in quanto riferiti ad un’attività specifica messa in atto dal Casinò, oggi non più in essere».