Se l’anno 2018 per il Casinò di Lugano era stato definito l’anno del boom, complice la chiusura del vicino Casinò di Campione d’Italia, il 2019 è stato l’anno della consacrazione, con risultati che sono andati oltre le attese e che - si legge in una nota - «hanno rinverdito i fasti di un passato che sembrava non poter più tornare». Infatti nel 2019 il Prodotto Lordo Giochi è cresciuto del 30% rispetto all’anno precedente e si è attestato a oltre 58 milioni di franchi. L’utile netto è stato di 5,2 milioni con una crescita del 64% rispetto al 2018, «a testimonianza anche di una gestione virtuosa dal punto di vista finanziario». «Risultati superiori alle attese - spiega la casa da gioco - raggiunti grazie alla capacità di reagire rapidamente alle nuove esigenze del settore con strategie innovative, alla rinnovata competenza del management e alle campagne di comunicazione e promozione messe in atto».