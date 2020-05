La Casinò Lugano SA ha ottenuto lo scorso 29 aprile l’estensione della propria concessione al diritto di gestire giochi da casinò online. Questo conseguimento costituisce il primo traguardo di un processo autorizzativo e commerciale particolarmente complesso ed impegnativo avviato all’inizio del 2019. La Casinò Lugano SA raggiunge in questo modo il ristretto gruppo di case da gioco che ha ottenuto una licenza l’anno scorso. La società spiega in una nota odierna che il brand ideato per l’ingresso nel mercato online è Swiss4Win, accessibile dai giocatori svizzeri attraverso il sito di gioco www.swiss4win.ch. La Casinò Lugano SA - si legge ancora nella nota - «ha creato un brand 100% svizzero che garantisce il gioco sicuro e responsabile puntando ad un intrattenimento di grande qualità». Il sito consentirà l’accesso ad un’ampia offerta di slot, jackpot, giochi da tavolo, giochi «live casinò» - tavoli con croupier dal vivo - oltre a diverse promozioni esclusive. Nei prossimi mesi, proseguiranno i test e le verifiche necessarie, tecniche, legali e operative in generale, in collaborazione con il regolatore federale, per poter concretizzare la licenza ottenuta, ovvero aprire il casinò online.