Cristiano Ruiu, conosciuto anche per essere giornalista della trasmissione Qui studio a voi stadio di Telelombardia, non è più il responsabile marketing del casinò di Lugano. La notizia ci è stata confermata dal presidente del CdA Emanuele Stauffer e dal direttore ad interim Gianmaria Frapolli. La scissione del contratto sarebbe da ricondurre - ci ha spiegato Stauffer - a divergenze strategiche e «non a questioni personali». A livello di marketing, lo ricordiamo, il casinò era stato premiato a livello svizzero dalla Società Generale di Affissioni APG-SGAper la sua campagna «Giochiamo a tutto, ma non con la salute».