Lavoro da casa, chiusure anticipate di bar e ristoranti, insegnamento a distanza per gli universitari. Le misure prese ieri dalla Confederazione per contrastare il coronavirus avvicinano a una nuova situazione di isolamento. Un isolamento particolarmente doloroso per chi soffre di una dipendenza. Con la pandemia è aumentato il rischio di comportamenti problematici con il gioco d’azzardo online. Ne è convinta l’associazione Dipendenze Svizzera, che ha lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta in particolare ai giovani dei cantoni di lingua tedesca. Durante il confinamento - fa sapere l’associazione - l’offensiva pubblicitaria per questo tipo di offerte è «notevolmente aumentata».

A Lugano il Casinò - il cui azionariato è in maggioranza in mano della Città - sta per sbarcare online:...