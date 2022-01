Venerdì scorso, dopo un’assenza di due anni, il Circo Knie ha potuto finalmente celebrare un’acclamata prima a Lugano . Per via della grande richiesta, la famiglia Knie ha deciso di inserire uno spettacolo supplementare sabato 15 gennaio alle 13.30.

Per soddisfare la grande richiesta del pubblico, uno spettacolo supplementare avrà luogo come detto sabato 15 gennaio alle 13.30. I biglietti sono disponibili da subito su www.knie.ch, su Ticketcorner e presso la cassa del circo in loco. La ben nota regola del 2G si applicherà all’ingresso, così come un limite di capienza di 1.500 persone per spettacolo.