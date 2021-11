Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia, il Circo Knie ha ripreso la sua tournée e farà tappa anche in Ticino insieme al cantante svizzero Bastian Baker. Il grande successo di pubblico riscosso ha portato la famiglia Knie a volersi esibire a Lugano dal 7 al 16 gennaio 2022 (Date e orari degli spettacoli su www.knie.ch) . L’ultima volta che il famoso circo ha fatto tappa alle nostre latitudini risale a oltre 2 anni fa e la direttrice artistica Géraldine Knie è soddisfatta che un prolungamento della tournée sia possibile a gennaio. «Come Circo Nazionale Svizzero è importante per noi essere presenti in più regioni possibili del paese. Sono felice che possiamo presentare il nostro spettacolo pieno di gioia di vivere e di passione allo stimato pubblico ticinese».