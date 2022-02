«In merito alle recenti notizie riportate dai diversi media, il Comitato del Club Pattinaggio Lugano tiene innanzitutto a sottolineare come, essendo il benessere degli atleti e dei collaboratori elemento cardine dell’attività sportiva svolta in seno al Club, ogni e qualsiasi spunto volto a perseguire al meglio tale scopo viene valutato e preso in considerazione con la massima attenzione».

«Con riferimento alle raccomandazioni emesse da Swiss Ice Skating – prosegue la nota – in relazione alle accuse promosse dalle famiglie di due atlete nei suoi confronti e di due allenatori, di cui è stata data notizia, il Comitato del Club Pattinaggio Lugano ha già tematizzato le stesse e sta procedendo con quanto di sua competenza, dando seguito alle indicazioni ricevute. Al momento, per rispetto delle parti in causa e tenuto conto del ruolo del Comitato e degli obblighi legali che incombono allo stesso, certi della comprensione, non verranno rilasciate ulteriori comunicazioni».