Dopo le elezioni comunali dello scorso aprile, l’assemblea dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL), riunita mercoledì 16 giugno a Porza, ha nominato il Comitato esecutivo per il periodo 2021-2024. Su proposta delle Assemblee di settore sono stati designati: Marco Borradori, (Lugano), Franco Citterio (Collina Nord), Piero Marchesi (Malcantone), Giona Pifferi (Collina Sud) e Franco Voci (Vedeggio).

L’assemblea ha ringraziato Sabrina Romelli per il suo contributo alla nascita e allo sviluppo dell’ERSL. Un grazie per il lavoro svolto e per il sostegno alle iniziative ERSL a favore degli imprenditori e dei Comuni del Luganese è stato rivolto anche a Roberto Lurati e Paolo Romani che pure hanno lasciato il Comitato. Alla carica di vicepresidente è poi stato designato Giona Pifferi, sindaco di Vico Morcote.

Prima delle nomine, l’Assemblea ERSL ha preso atto del rendiconto delle attività svolte dall’ERSL nel corso del 2020 e nei primi mesi di quest’anno. La crisi sanitaria non ha rallentato le attività a sostegno dei Comuni e nell’esame dei progetti presentati. Nel corso dell’anno sono stati decisi contributi a favore di 28 progetti per un totale di 481.415 franchi. Per il 2020 l’ERSL ha inoltre rinunciato a chiedere il rimborso delle rate annuali dei prestiti concessi: di questa misura hanno beneficiato 12 aziende per un importo totale di oltre 40.000 franchi.