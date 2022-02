Il concerto di Ermal Meta slitta di un anno

Ermal Meta ha la COVID-19. Il tour non si può fare. È con un lungo messaggio postato sui social che il cantante dà la notizia ai suoi fan. Salta, quindi, anche la data di Lugano. Previsto per il 20 marzo 2022 al Palazzo dei Congressi, il concerto - fa sapere GC Events - slitterà di oltre un anno, al 22 aprile 2023.

Nel video Ermal Meta si mostra sofferente. Quattro giorni fa era stato lui stesso ad annunciare di avere contratto il virus, spiegando di essere stato anche «abbastanza male». Oggi l’annuncio: «Il tour non si può fare adesso, perché io sono ancora positivo alla COVID-19». La sua malattia, sommata a quella dei suoi collaboratori, ha creato una serie di ritardi che non hanno permesso di lavorare al tour e di fare le prove. «Sono terribilmente dispiaciuto. Abbiamo tentato di spostare il tour di un mese ma non è possibile, perché le location non sono disponibili».

Il cantante è «dispiaciutissimo dal profondo del cuore». «Mi sento molto male», aggiunge. Ma non c’è una soluzione in questo momento. «Con onestà e trasparenza - conclude però - vi prometto che quest’estate farò di tutto per essere in giro e fare più concerti possibili, perché sono in una forte crisi di astinenza da concerti e da contatto con la gente. Quest’estate staremo insieme a qualsiasi costo».