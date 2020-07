Al centro del dibattito tenutosi ieri nella cornice del Parco Ciani, organizzato da Lugano Living Lab e le università USI e SUPSI - e al quale hanno partecipato diversi ospiti illustri, tra cui il sindaco di Lugano Marco Borradori e Sang-Il Kim, capo della nuova Divisione trasformazione digitale dell’UFSP -, c’era la SwissCovid: l’applicazione di contact tracing lanciata in Svizzera lo scorso 25 giugno. Dalle parole dei relatori è emersa una spiccata attenzione, nello sviluppo di questa app, verso i diritti personali e della privacy di chi la scarica. L’avvocato Gianni Cattaneo, specialista in diritto della protezione dei dati, ha dichiarato infatti di aver controllato accuratamente l’informativa sulla privacy e di aver piacevolmente notato la sua conformità alla legge sulle epidemie e all’impossibilità di utilizzo dei dati raccolti per altri scopi. In effetti SwissCovid ha dei protocolli atti a garantire l’assoluta protezione degli utenti. Va sottolineato però che questa applicazione non è la soluzione al problema Coronavirus e soprattutto non sostituisce il contact tracing tradizionale. È piuttosto uno strumento che può fungere da supplemento e prima protezione della società, in un clima di «solidarietà sociale», come l’ha chiamata nel suo intervento il filosofo Marcus Krienke, in grado di dare un pre-allarme all’utente di un possibile contagio. Dopotutto, come sottolineato da Paolo Attivissimo, «è buffo che le persone siano angosciate da un’app che ha tutti questi livelli di garanzia e non abbiano problemi a scaricare WhatsApp, che conserva i dati personali nei server di Facebook». Il vero problema è che SwissCovid potrebbe lanciare dei falsi allarmi, non tenendo conto dell’eventuale utilizzo di mascherine o di pannelli di plexiglas come divisori. Anche in questo caso, sempre seguendo le parole di Attivissimo, «vale la pena di correre il rischio di avere uno strumento e non usarlo?».