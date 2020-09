Era una splendida giornata di fine estate quella di qualche settimana fa in cui al convento del Bigorio si presentava il nuovo e rinnovato apiario. Una giornata in cui il presidente dell’Associazione amici del Bigorio (creata per dare un sostegno finanziario al convento) Bruno Lepori evocava però nubi nere all’orizzonte. «Il venti settembre si decidono le sorti del convento», aveva detto, lasciando intendere che forse presto dell’Associazione non ci sarebbe più stato bisogno. Da quella fatidica data è passato ormai qualche giorno e il convento non solo ha un futuro, ma anche un nuovo progetto plebiscitato: ospitare un bed & breakfast.

I bambini del Bigorio

Fra Michele Ravetta, guardiano del convento capriaschese dal 2016, parla al proposito di una «grande sfida», benché i frati al Bigorio facciano...