Il settore turistico è tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria. Ne sa qualcosa Piero Marchesi, membro del gruppo di lavoro interno al CdA della Monte Lema SA, gruppo incaricato di redigere le linee guida del piano di rilancio della società. «La situazione, con tutte queste restrizioni, non aiuta, anche perché abbiamo già le nostre difficoltà finanziarie», commenta. «Il problema si porrà alla riapertura: bisognerà mantenere le distanze all’interno delle cabine, far salire la gente in vetta rispettando le misure di sicurezza, eccetera. E non sappiamo ancora quando l’attività potrà ripartire, se sarà in giugno o più tardi». Oggi il gruppo di lavoro si è riunito per ragionare su come implementare le misure di sicurezza e, parallelamente, poter soddisfare i clienti offrendo loro i servizi di trasporto (funivia) e ristorazione. In quest’ottica sarà inoltre necessario capire se si potrà contare su un sostegno cantonale.