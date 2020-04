«Quando vedremo lui, vorrà dire che tutto sarà finito». Sotto queste parole, scritte sulla bacheca di una pagina Facebook ben frequentata dai luganesi, «Se sei del Luganese...», c’è la foto di un uomo con la barba rossa, il cappello nero e un organetto da strada. Non serve che vi mostriamo l’immagine: «lui» non può che essere Jörg Wolters, l’artista itinerante più famoso del cantone. L’avrete notato almeno una volta girando per la città. È un simbolo del girare per la città, ma oggi non gira più quasi nessuno e il silenzio si è preso anche le melodie di Jörg. O forse no. Ripensando ai Pooh, che nel 1981 cantavano Chi fermerà la musica, abbiamo chiesto al diretto interessato di concedere a tutti noi qualche nota di normalità e lui, volentieri, ha risposto presente. Il video girato da Gabriele Putzu fuori dalla roulotte di Jörg a Torricella-Taverne ci dà la possibilità, per qualche attimo, d’ingannare la quarantena. Siamo sempre seduti sulla poltrona di casa o di un ufficio deserto, ma quella melodia ci aiuta a ricordare il Ticino com’era prima e come vorremmo che tornasse ad essere.